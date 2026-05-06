Detenida una mujer tras ser sorprendida mientras presuntamente vendía droga en Alicante

Efectos intervenidos por la Policía Nacional en el marco de la operación - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Alicante a una mujer de 45 años por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas. La arrestada fue sorprendida a bordo de su vehículo cuando supuestamente acababa de realizar una transacción de estupefacientes. Con esta operación, los investigadores han logrado desmantelar un punto de venta de sustancias.

Agentes del grupo de estupefacientes de la Comisaría de Distrito Norte estaban realizando un dispositivo de vigilancia para la prevención de venta de drogas por esa zona de la ciudad cuando un vehículo conducido por la acusada detuvo la marcha a la altura de un varón que se encontraba en la vía pública. En ese momento, observaron lo que parecía una transacción de sustancias, explica el cuerpo policial en un comunicado.

Ante ello, los agentes decidieron intervenir y, tras identificarse como policías nacionales, comprobaron que lo que entregó la mujer al hombre era una pequeña bolsa con marihuana y hachís. Por ello, fue detenida acusada de tráfico de drogas.

Una vez arrestada, los policías llevaron a cabo un registro en su domicilio, donde se incautaron de 13 gramos de cocaína, 150 de marihuana, 70 de 'speed', tres de tusi, 685 euros en efectivo y una balanza de precisión.

La detenida, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesta a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante. "Con esta detención, los agentes han conseguido erradicar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en la zona norte", destaca la Policía Nacional.