Detenida una mujer por sustraer joyas valoradas en 20.000€ en viviendas donde trabajaba en Xert (Castellón)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 18 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil, dentro del Plan Mayor de Seguridad, que tiene como objetivo principal prevenir los riesgos y mejorar la seguridad de las personas mayores, ha detenido a una mujer de 52 años, a la cual se le atribuye un delito continuado de hurto de joyas valoradas en 20.000 euros en diferentes domicilios de la localidad de Xert (Castellón), según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La actuación se inició a raíz de las denuncias presentadas por tres vecinas de la localidad, que manifestaron la sustracción de diversas joyas y diferentes piezas de joyería del interior de sus domicilios.

Por todo ello, por parte de los agentes se iniciaron las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos denunciados y, tras diferentes gestiones y un minucioso análisis, se pudo constatar que la supuesta autoría de los hechos correspondía con la persona que prestaba los servicios de ayuda en las labores del hogar.

La forma de operar de la supuesta autora de los hechos, fue aprovechar el momento de acceso a las viviendas mientras realizaba las labores de ayuda en el hogar para sustraer las joyas y pasar desapercibida ante la presencia de las propietarias.

El segundo paso, posterior a la consumación de la sustracción, era vender dichos objetos valiosos en diferentes establecimientos de la provincia de compra venta de segunda mano. Según la investigación, los valores de las joyas sustraídas ascienden aproximadamente a unos 20.000 euros.

La detenida, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesta a disposición del juzgado de guardia de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vinaròs.