Detenida la pareja del agresor sexual confeso de Llíria por presuntamente intentar matarle con pastillas

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a la pareja del hombre que en mayo de 2024, cuando tenía 69 años, se entregó en Llíria (Valencia) para confesar agresiones sexuales a cinco víctimas de su entorno familiar durante décadas, después de que la mujer llamara a los agentes para decir que había intentado matarle con pastillas, según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

La mujer, de 46 años, fue arrestada este martes en Casinos y ya ha pasado a disposición judicial, según ha avanzado Las Provincias. Se da la circunstancia de que ella misma figura como investigada por encubrimiento en la causa que afecta a su pareja tras ser denunciada.

La Guardia Civil la detuvo después que se personara en dependencias policiales donde confesó que había intentado matar a su pareja administrándole pastillas. Antes, había llamado a un médico para informar de que su marido se encontraba mal, aunque no dijo el motivo.

La mujer quedó detenida como presunta autora de un delito de homicidio intentado y ya ha pasado a disposición judicial. Su pareja --que a la vez es su antiguo suegro-- evoluciona favorablemente, según las mismas fuentes.

La ahora detenida, según la información publicada, explicó a los agentes que había intentado matar a su pareja porque le confesó que también había abusado sexualmente de un niño al que habían criado como un nieto.

El caso se remonta a mayor de 2024 cuando el hombre confesó en dependencias de la Guardia Civil de Llíria haber agredido sexualmente a cinco víctimas durante décadas, todas de su ámbito familiar y que serían su nieta, que además tiene diversidad funcional; su hermana; su cuñada; una amiga de la primera y una niña de ocho años, la única aún menor de edad e hija de unos amigos.

El hombre quedó detenido en ese momento ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza en una causa abierta por cuatro delitos continuados de agresión sexual contra otras tantas víctimas, según informó en su momento el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Alguno de los hechos confesados se remontarían a los años 70, por lo que habrían prescrito. En el momento de su confesión, acudió al cuartel acompañado de su actual pareja, madre de una de las víctimas.

Unos meses después la sección quinta de la Audiencia de Valencia acordó dejarlo con medidas cautelares al estimar un recurso de la defensa del investigado que alegó que no se daban los requisitos de necesidad, subsidiariedad y proporcionalidad para decretar la medida cautelar de prisión dado que dos de las cuatro supuestas agresiones imputadas al recurrente estarían prescritas y cuestionaba otras dos declaraciones de las víctimas.

Además, sostenía que acudió voluntariamente a declarar a la Guardia Civil, que carece de medios económicos para huir y que una orden de alejamiento respecto de las denunciantes sería suficiente.

El ministerio fiscal se opuso a la libertad al entender que con la medida de prisión de lo que se trata es de evitar la reiteración delictiva y el investigado ha reconocido cuatro agresiones. A las cinco denuncias iniciales se sumaron posteriormente dos más, la última, de la madre de un menor que situaría los presuntos abusos en fechas anteriores a la entrada en prisión.

La sala dio la razón al investigado al entender que no se trata de hechos actuales --que el más reciente dataría de 2021--, que la instrucción estaba muy "al inicio", que los hechos denunciados eran "muy complejos", que se desconoce el detonante de las denuncias y quedaban muchas diligencias por practicar. Entre otras medidas, se acordó el alejamiento y la prohibición de comunicación respecto a una de las víctimas menor de edad y sobre su tutora.