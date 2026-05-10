Detenida una pareja en València por obligar a su hija de 16 años a casarse en contra de su voluntad

Imagen de archivo de un vehículo policial - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a una mujer y un hombre, de 44 y 50 años, respectivamente, por un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado tras obligar a su hija, menor de edad, a casarse en su país de origen en contra de su voluntad.

La investigación comenzó por parte de agentes adscritos a la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, tras tener conocimiento a través de los responsables de un centro educativo que una joven de 16 años iba a ser enviada por sus progenitores a su país natal en contra de su voluntad para contraer matrimonio con un hombre, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Inmediatamente los agentes han comprobado la veracidad de los hechos y lo han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Los investigadores han averiguado que los padres de la joven la mantenían aislada y le prohibían relacionarse con otras personas, así como salir del domicilio excepto para asistir al instituto. Además, le habían quitado el teléfono móvil y agredido incluso en alguna ocasión.

Los policías también han constatado cómo la menor se encontraba en una situación de "gran vulnerabilidad" y que la misma, al enterarse de que sería enviada a su país natal para contraer matrimonio en contra de su voluntad con un hombre con el que sus progenitores habrían pactado el enlace, había pedido ayuda al ponerlo en conocimiento de los responsables de su centro educativo.

Finalmente, y una vez puesta la víctima al amparo de la protección de los Servicios Sociales, conforme dispuso el Ministerio Fiscal, los agentes han identificado, localizado y detenido a los padres de la joven como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

Los arrestados, han pasado a disposición judicial y han quedado en libertad, aunque se ha decretado una orden de alejamiento con respecto a la menor.