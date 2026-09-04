Detenida una persona por amenazar a otra con un arma de fogueo tras una discusión en Viver

Material intervenido en la operación - OPC

CASTELLÓ 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años por amenazar a otra persona con un arma de fogueo tras una discusión en la localidad castellonense de Viver, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició el pasado día de 15 agosto, durante la celebración de una discomóvil instalada en Viver, cuando se produjo un enfrentamiento entre dos mujeres que posteriormente derivó en una agresión múltiple. La pelea se agravó en las inmediaciones de los domicilios de una de las implicadas, hasta donde se desplazaron varios familiares.

En ese momento, un hombre llegó al lugar y, tras mantener una discusión con los familiares de una de las mujeres agredidas, extrajo presuntamente una pistola y encañonó directamente a uno de los presentes durante varios segundos. Como consecuencia, tuvo que personarse en el lugar una patrulla de la Guardia Civil, la cual localizó el arma utilizada, que se encontraba arrojada en la vía pública.

Tras un exhaustivo estudio de los hechos y diversas gestiones llevadas a cabo por los especialistas de Policía Judicial, se ha podido determinar la participación de las personas relacionadas con los hechos investigados y se ha detenido a un hombre, al cual se le atribuye un delito de amenazas graves con arma de fuego simulada y delito de lesiones. También se ha abierto una investigación a una mujer por un delito de lesiones.

Por parte de los agentes se procedió a la incautación y puesta a disposición judicial de la supuesta arma utilizada en los hechos, la cual resultó ser de fogueo.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana, con el apoyo de componentes de la Guardia Civil de Segorbe.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Sección única de Primera Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe.