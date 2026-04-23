Detenida una persona por rajar 16 lonas laterales de una carpa fallera en la Vall d'Uixó

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

CASTELLÓ 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de daños cometido en una carpa fallera en la localidad de la Vall d'Uixó (Castellón) tras rajar 16 lonas laterales, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos se remontan a la noche del 15 al 16 de marzo, cuando accedieron al interior de una carpa instalada con motivo de las fiestas falleras tras rajar varias de sus lonas laterales. Una vez dentro, trataron de realizar diversas operaciones económicas desde un terminal de pago (TPV), sin llegar a conseguirlo.

Como consecuencia de estos actos, un total de 16 lonas resultaron dañadas, con un perjuicio económico que asciende aproximadamente a 4.800 euros. Tras la denuncia interpuesta, la Guardia Civil inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Fruto de las pesquisas practicadas, los agentes lograron identificar al presunto responsable y procedieron a su detención el pasado 16 de abril en la Vall d'Uixó. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules.