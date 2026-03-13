La detenida por quemar a su marido en Chiva afirma que sufría malos tratos y actuó tras una discusión

Domicilio en el que una mujer ha rociado con líquido inflamable a su marido en Chiva - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mujer detenida esta madrugada tras supuestamente prender fuego a su marido en el domicilio familiar de la localidad valenciana de Chiva ha trasladado a una agente de Policía Local que sufría malos tratos, tanto físicos como psicológicos, y que actuó así tras una discusión que le hizo perder la cabeza.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press el comisario jefe de la Policía Local de Chiva, Francisco Esteso, tras el arresto de la mujer, de 48 años, por rociar a su pareja, de 49, con un líquido inflamable mientras dormía, sobre las 2 o las 3 horas. El hombre se encuentra grave en la Unidad de Quemados del Hospital Universitari La Fe de València.

El comisario ha explicado que la víctima solicitó auxilio y una ambulancia y hasta la vivienda se desplazó una patrulla del turno de noche. Al llegar, los efectivos se percataron de que el hombre todavía estaba envuelto en humo y decía que su mujer le había pegado fuego.

El hombre fue trasladado en ese momento al centro de salud hasta que llegó una ambulancia y se lo llevó a La Fe. Minutos más tarde acudió a la vivienda otra patrulla para entrevistarse con la mujer y agentes de la Guardia Civil, que identificaron a la arrestada.

En un primer momento la mujer no quiso contar qué había ocurrido pero, posteriormente, se "sinceró" con una agente de Policía y le trasladó que estaba sufriendo durante tiempo malos tratos físicos y psíquicos.

También le dijo, según ha explicado el comisario, que esa noche habían mantenido una fuerte discusión y que ella había perdido la cabeza y le había tirado líquido inflamable.

En ese momento se encontraba también en la vivienda la hija de la mujer, de 16 años, que no vio el suceso porque estaba dormida. No obstante, ha manifestado que había "tensión". A la Policía no le constan denuncias por parte de la detenida hacia su marido por malos tratos.

La Policía Local ha remitido sus diligencias a la Guardia Civil puesto que es el órgano que se ha hecho cargo de las investigaciones. La arrestada permanece en el cuartel.