Detenida por retener ilegalmente a una mujer en Alzira (Valencia) e impedirla regresar a su país si no le daba 300 euros

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira (Valencia) a una mujer de 28 años que presuntamente retuvo contra su voluntad a otra mujer que había venido desde Rumanía por una oferta de trabajo para cuidar de un bebé. La sospechosa, al parecer, le exigía el pago de 300 euros para permitirle regresar a su país.

Los hechos ocurrieron a principios de septiembre, cuando el padre de la víctima llamó desde Rumanía para advertir que su hija podía estar retenida contra su voluntad. De esta forma, los investigadores fueron alertados por la Sala del 091 sobre la posible detención ilegal en un piso de la localidad alzireña, ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes se dirigieron al lugar y encontraron a una mujer junto a la víctima. Esta última se encontraba en el interior de una habitación, asustada pero sin ninguna lesión visible.

Los policías averiguaron que la víctima había llegado a España desde Rumanía a mediados de agosto, tras recibir por redes sociales una supuesta oferta de empleo para cuidar de un bebé por 200 euros al mes. La sospechosa, al parecer, le compró y envió el billete de autobús para llegar a Valencia, mientras que su pareja recogió a la mujer en la estación de autobuses de València y la llevó hasta Alzira.

Los investigadores también averiguaron que en varias ocasiones la mujer presuntamente habría comentado a la víctima que si no vestía de manera más sexy no saldría de casa con ella y que debía pedir a su familia que le mandase 300 euros o no le dejaría regresar a su país hasta mayo del próximo año.

La detenida, sin antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.