Detenida en Torrent una mujer acusada de empadronar ilegalmente a ciudadanos extranjeros

Vehículo policial - JEFATURA

VALÈNCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a una mujer de 33 años acusada de empadronar a ciudadanos extranjeros en situación irregular en varios domicilios de las localidades valencianas de Torrent, Albal y La Pobla de Vallbona a cambio de contraprestaciones económicas, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Las investigaciones, llevadas a cabo por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Local de Policía Nacional en Torrent, se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una mujer podría estar promoviendo la permanencia en España de personas no pertenecientes a los estados miembros de la Unión Europea, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros de manera reiterada y con ánimo de lucro.

Los investigadores, tras realizar varias comprobaciones, averiguaron que la sospechosa gestionaba seis domicilios en las localidades de Torrent, Albal y La Pobla de Vallbona, pertenecientes a tres empresas de las cuales ella manifestaba ser la apoderada, facilitando contratos de alquiler falsos y empadronamientos a extranjeros en situación irregular en España, a cambio de 1.000 euros, a pesar de no ser los domicilios donde realmente residían.

Estos contratos de alquiler fraudulentos eran empleados por personas de diferentes nacionalidades para conseguir certificados de empadronamiento u otros documentos que les permitiera solicitar posteriormente el permiso de residencia. Los agentes han podido constatar hasta 30 personas empadronadas en una misma vivienda.

Por otro lado, la mujer alquilaba habitaciones a extranjeros que residían legalmente y formalizaba los contratos de arrendamiento con un DNI que no era el suyo o con irregularidades en los mismos.

En algunos casos no respetaba las condiciones económicas pactadas en los alquileres, no renovaba los contratos en tiempo y forma y ejercía temor y presión sobre los arrendados en caso de no aceptar la subida de la mensualidad, debiendo en muchos casos abandonar el inmueble, lo que creaba una situación de vulnerabilidad.

Así mismo, algunos de los perjudicados sufrieron amenazas, coacciones e, incluso, violencia para evitar el disfrute de las viviendas alquiladas legítimamente.

Ante estos hechos, los agentes detuvieron a la mujer como presunta autora de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y coacciones inmobiliarias. La arrestada, con antecedentes policiales por hechos similares, ha pasado a disposición judicial.