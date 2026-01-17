Detenidas en Alicante tres personas y desarticulado un punto de venta de drogas

Tortuga intervenida - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante, a tres personas, un hombre y dos mujeres, de 45, 38 y 24 años, por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas y han desarticulado su punto de venta de sustancias estupefacientes que estaba muy activo en la zona norte de la ciudad.

En total, la operación se saldó con la incautación de 34 gramos de hachís, 728 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones, cuatro relojes de alta gama, un camaleón y una tortuga, según ha informado este cuerpo en un comunicado.

El principal investigado hacía uso de su domicilio particular como punto de venta de sustancias estupefacientes. La investigación tuvo su inicio a raíz de informaciones que se centraban sobre un varón que estaba dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes, principalmente hachís y cocaína, desde su vivienda ubicada cerca de un parque infantil en la localidad de Alicante.

Dicho varón hacía uso de su vivienda para la guarda y distribución de las sustancias estupefacientes incurriendo en un presunto delito contra la salud pública.

Con las vigilancias realizadas en torno al domicilio investigado se pudo comprobar la afluencia de personas que acudían al mismo con el fin de adquirir la sustancia estupefaciente, las cuales tenían la particularidad de que se distribuían en dosis "muy pequeñas" y con un precio reducido lo que evidenciaba una actividad de venta al menudeo orientada a personas con escasos recursos económicos.

Una vez confirmada su actividad ilícita y que utilizaba su vivienda como lugar de guarda, distribución y venta al menudeo, se solicitó de la Autoridad Judicial un mandamiento de entrada y registro que dio como resultado la detención de tres personas y la incautación de 34 gramos de hachís, 728 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones y cuatro relojes de alta gama.

UN CAMALEÓN Y UNA TORTUGA

Además, por parte de la Unidad Adscrita a la Comunitat Valenciana de la Policía Nacional se llevó a cabo la intervención de dos animales exóticos, un camaleón y una tortuga, cuya tenencia está sujeta a una normativa legal específica en España y cuyo incumplimiento puede conllevar la imposición de sanciones de carácter penal o administrativo.

El varón detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante. Tenencia ilegal de especies protegidas e invasoras.

El camaleón intervenido, es una especie protegida incluida en el convenio Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) por lo que su tenencia requiere documentación que acredite su procedencia legal en España, siendo la falta de dicha documentación constitutiva de infracción penal.

La normativa regula su comercio para evitar el tráfico ilegal y asegurar que cualquier ejemplar en cautividad tenga una procedencia lícita y documentada. Asimismo, la tortuga, está catalogada como especie exótica invasora, cuya posesión está prohibida sin autorización conforme a la Ley 42/2007 y el Real Decreto 630/2013, lo que conlleva la correspondiente sanción administrativa.