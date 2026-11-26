Una plantación descubierta en la operación - CNP

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada principalmente al cultivo y a la distribución de marihuana a nivel internacional, así como a la trata de seres humanos para la comisión de hechos delictivos, concretamente para vigilar y cuidar plantaciones de marihuana, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Se ha detenido a 16 miembros de esta organización, 13 hombres y tres mujeres, de entre 27 y 53 años, como presuntos autores de delitos tales como tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, defraudación de fluido eléctrico y trata de seres humanos.

Durante la operación policial se han llevado a cabo diez registros en localidades de Valencia, Alicante y Zaragoza y se han desmantelado un total de seis plantaciones de marihuana indoor y una exterior, y los sistemas de defraudación de fluido eléctrico de las mismas. También se han intervenido más de 2.800 plantas con un peso total de 745 kilos.

La investigación por parte de la Comisaría Local de Sagunt (Valencia), con la colaboración de agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza y GRECO Levante, se inició el pasado marzo tras detectarse la existencia de una plantación de marihuana en un chalé en una urbanización de la localidad valenciana de Puçol.

Tras realizar una entrada y registro en el mismo, los policías localizaron la plantación e intervinieron cerca de 1.400 plantas y deteniendo a dos moradores.

Las indagaciones de los agentes permitieron averiguar que los dos arrestados, una pareja, malvivían en un espacio ínfimo, sin salir de la vivienda, donde cuidaban de la plantación. La mujer, incluso, había llegado a España tan solo unos días antes a través del aeropuerto de Barcelona, siendo recogida y trasladada por un varón residente en Zaragoza.

'MODUS OPERANDI' DE LA ORGANIZACIÓN

Los investigadores constataron que esta plantación desmantelada era una de las varias que poseía una organización criminal de origen albanés y español, cuyos principales responsables localizaban chalés independientes y los alquilaban pagando en efectivo y mediante el uso de documentación falsa.

Posteriormente, instalaban elementos para el cultivo de marihuana, así como los enganches ilegales al suministro, e introducían al cuidado de las plantaciones a ciudadanos albaneses de escasos recursos, quienes residían allí en condiciones infrahumanas, sin abandonar el lugar y con la única visita de las personas que les llevaban los víveres para subsistir.

Asimismo, los responsables de la organización seleccionaban ubicaciones exteriores en zonas aisladas para instalar plantaciones de marihuana.

Agentes de la Policía Nacional desmantelaron una con más de 700 plantas en una localidad de la comarca alicantina de El Comtat, donde dos cuidadores malvivían en una tienda de campaña y con enseres básicos de supervivencia.

Los agentes también averiguaron que, una vez obtenida la marihuana, era enviada por la organización criminal al extranjero mediante paquetes postales, llegando a intervenir uno de ellos con más de dos kilos de cogollos de marihuana.

Asimismo, se pudo constatar que distribuían otras drogas, como cocaína, empleándola incluso como método de pago a algunos miembros intermedios de la organización, que realizaban tareas tales como el traslado de los víveres a los cultivos o el alojamiento de los cuidadores de las plantaciones en sus propias viviendas en los períodos de inactividad.

La organización funcionaba siguiendo una rígida jerarquía y sus principales responsables no dudaban en emplear amenazas o violencia hacia otros miembros.

DIEZ ENTRADAS Y REGISTROS

La operación culminó a inicios de este mes de noviembre con diez entradas y registros en diversas localidades de Valencia, Alicante y Zaragoza y la investigación se ha saldado con 16 detenidos, la incautación de 2.800 plantas de marihuana y el desmantelamiento de seis plantaciones indoor y una exterior y de los sistemas de defraudación del fluido eléctrico instalados en las mismas.

En la operación hubo un gran despliegue policial, en el que participaron agentes de Policía Judicial de Sagunt, Xirivella y Zaragoza, del GRECO Levante, de unidades especiales operativas y de la Unidad Aérea de la Policía, entre otros efectivos. De los arrestados, 11 han pasado a disposición judicial y se ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos.