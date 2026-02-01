Detenidas cuatro personas por tráfico de drogas en controles de prevención en Alicante

Hachís intervenido por la Policía Nacional en controles de Alicante - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a cuatro personas por delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública, como resultado de los controles de prevención de vehículos y de personas establecidos en la ciudad.

En uno de los casos, el arrestado fue interceptado en su vehículo en un control policial, en el que llevaba droga en placas para su posterior manipulación para la venta al menudeo, mientras que en los otros dos hechos, los arrestados fueron interceptados al ser descubiertos durante intercambios en la vía pública, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Uno de los hechos, ocurrió cuando un vehículo se aproximaba al filtro de seguridad establecido en el control policial y realizó una maniobra evasiva con intención de esquivarlo.

Los agentes tuvieron que para que parase el vehículo y, tras interceptarlo, ante la posibilidad de que el intento de evasión realizado por el conductor tuviera el fin de ocultar algún elemento relacionado con algún ilícito penal, se inspeccionó una mochila que había en el asiento del copiloto, en cuyo interior los agentes hallaron cinco placas de hachís que llegaron a arrojar un peso bruto de 500 gramos.

Por tal motivo, los agentes detuvieron al conductor del vehículo, un hombre de 37 años de edad, como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas. El individuo fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante.

DESCUBIERTOS DURANTE UN INTERCAMBIO DE DROGA

El segundo hecho, por el que fueron detenidos dos personas, ocurrió cuando una dotación de agentes de paisano de seguridad ciudadana observaron la actitud sospechosa de una persona que se encontraba en un portal de un edificio.

En ese instante, una furgoneta conducida por un hombre estacionó junto a esta persona, quien se acercó a la puerta del copiloto. Los agentes observaron cómo se producía un intercambio entre ambos y el conductor le entregaba una bolsa a la otra persona.

Ante sus sospechas, los agentes decidieron interceptar a la persona receptora de la bolsa, quien trató de entrar en el portal rápidamente. Uno de los agentes la interceotó mientras otro consiguió inmovilizar el vehículo observado.

Seguidamente, tras inspeccionar el interior de la bolsa fruto del intercambio entre ambas personas, se descubrió que en su interior había diversas y variadas cantidades de droga. En concreto, encontraron cinco bolsitas de plástico con MDMA tipo cristal en su interior, así como cuatro frascos con GHB éxtasis líquido y otros cuatro botes de popper.

Además, dentro de la furgoneta conducida por la otra persona, se hallaron más cantidades de droga, concretamente 334,4 gramos de éxtasis, 21,9 gramos de cristal y 1,9 gramos de hachís.

Por todo ello, ambas personas fueron arrestadas, de 44 y 25 años de edad, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. Fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de Alicante en funciones de guardia.

DETECTADO VENDIENDO ANABOLIZANTES

El tercer hecho fue detectado de igual modo por una patrulla de paisano en funciones de prevención, que advirtieron la actitud sospechosa de dos hombres que se encontraban junto a un vehículo que tenía el maletero abierto.

En un momento dado, uno de los varones le entregó al otro una bolsa, por lo que los policías ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un intercambio de droga, comúnmente denominado policialmente como pase, interceptaron a ambos individuos.

Los agentes descubrieron que en el interior de la bolsa objeto había diversas cantidades de sustancias anabolizantes de variada naturaleza. Seguidamente, se procedió a la inspección del vehículo, en cuyo interior encontraron más cantidades de esta sustancia.

Por ello, los agentes arrestaron a un hombre que portaba la droga en el vehículo, de 42 años de edad, por un delito contra la salud pública.

Como resultado de la actuación policial, se aprehendieron cinco cajas de hormona de crecimiento humano, dos viales de nandrolona, siete viales de testosterona, dos cajas de clembuterol, una caja de HCG (hormona gonadotropina coriónica humana), once viales de agua bacteriostática para inyección subcutánea, además de otras sustancias anabolizantes y 800 euros en efectivo. Nuevamente el arrestado ha quedado a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la ciudad.