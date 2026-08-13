Detenidas dos personas por un robo con violencia mediante le técnica del mataleón en Oliva

Dos personas detenidas por un robo con violencia mediante le técnica del mataleón en Oliva - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación con la técnica del mataleón, que consiste en ejercer presión sobre el cuello de la víctima hasta dejarla inconsciente.

El pasado 20 de julio, la Guardia Civil recibió una denuncia por un robo con violencia e intimidación ocurrido dos días antes. En un parque de la localidad de Oliva (Valencia), un hombre de 52 años había sido víctima de un robo usando la técnica del matalón y los autores provecharon esta circunstancia para sustraerle un patinete eléctrico y la cartera con 20 euros en efectivo, documentación y una tarjeta bancaria, según ha explicado la Benemérita en un comunicado.

Posteriormente, los ladrones utilizaron la tarjeta para realizar compras en varios comercios de la localidad, por un importe aproximado de 100 euros. La obtención de las imágenes de seguridad de uno de los establecimientos donde se realizaron las compras permitió la identificación de dos personas.

Durante las pesquisas, también se comprobó que las mismas personas presuntamente ya habían cometido un delito de hurto en una perfumería de Oliva, donde sustrajeron productos por un valor de 200 euros.

Los autores ya estaban identificados pero no tenían domicilio conocido. Por ello, se intensificaron las labores de vigilancia por las zonas de la localidad por donde solían cometer los hechos delictivos.

Finalmente, el pasado 2 de agosto, sobre las 10.00 horas, fueron localizados circulando con un ciclomotor. Este, se encontraba sustraído en Gandia (Valencia) desde el 27 de julio. Realizaron una parada en una gasolinera de l'Alqueria de la Comtessa. Al ver a los agentes, emprendieron la huida en el ciclomotor por la N-332 en dirección a Gandia.

Los sospechosos fueron interceptados a un kilómetro de distancia y se procedió a la detención de un hombre de 47 años y una mujer de 53, ambos de nacionalidad española. Se les atribuyen los delitos de robo con violencia e intimidación, estafa, robo y uso de vehículo a motor, hurto y desobediencia.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía Plaza número 2.