Un detenido acusado de robar el motor del aire acondicionado de un colegio que se dejó un documento con sus datos

ALICANTE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 32 años de edad por robar presuntamente el motor del aire acondicionado de un colegio de la zona norte de Alicante, causando un perjuicio económico de 4.245 euros. El acusado se dejó olvidado en el lugar de los hechos un documento que le relacionaba directamente con el robo, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

El conserje de un colegio observó que saltaba la luz de la sala de profesores, motivo por el que dieron aviso al servicio de mantenimiento del ayuntamiento. Cuando los empleados de mantenimiento comprobaron la instalación determinaron que se trataba de un problema relacionado con el aire acondicionado y, al revisar la instalación, descubrieron que carecía de motor. Asimismo, en su denuncia, manifestaron que habían encontrado un documento con datos personales de un hombre, que era desconocido para el personal del centro educativo.

Los agentes de policía judicial de la Comisaría de Alicante Norte, encargados del caso, realizaron gestiones con el documento hallado en el lugar de los hechos y, junto con otras pesquisas policiales llevadas a cabo, pudieron llegar hasta la identidad del presunto autor del robo.

Finalmente, los investigadores, dieron con el paradero del investigado, a quien detuvieron como presunto responsable de los hechos denunciados, quien, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.