Detenido en Alicante un buscado por Bélgica como presunto miembro de un grupo que distribuía drogas por Europa

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ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 29 años buscado por las autoridades de Bélgica por presuntamente pertenecer a una organización criminal que distribuía drogas, sobre todo cocaína y heroína, entre ese país reclamante y otros de Europa, como por ejemplo España, Reino Unido y Países Bajos.

El varón fue vinculado con la supuesta trama como, según los investigadores, el principal responsable del aparato logístico. Se le atribuye un papel centrado en el almacenamiento y el transporte de sustancias y, más concretamente, de arrendatario oficial de medios para estas actividades ilícitas, como vehículos y almacenes. Está acusado de un delito de tráfico de estupefacientes por el que se enfrenta en el país belga a una pena de 15 años de cárcel.

Según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado, después de que agentes de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial tuvieran conocimiento de su presencia en Alicante, se activaron las pesquisas para tratar de localizar y detener al varón.

Tras varios días de vigilancias y seguimientos, fue arrestado en una calle de la capital alicantina. En el momento de la detención, los policías hallaron entre sus pertenencias un total de cinco teléfonos móviles de alta gama que le fueron intervenidos.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (AN), órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.