Detenido en Alicante un hombre reclamado por las autoridades de Lituania por tráfico de drogas

Archivo - Alicante.- Sucesos.- Dos detenidos por retener a un menor tras confundirlo con el autor de un robo en Alicante - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Alicante a un varón, de 44 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE), dictada por las autoridades de Lituania, por delito de tráfico de drogas.

Agentes de la Comisaría Provincial de Alicante sorprendieron a este varón circulando con un vehículo robado. En el momento de la detención, por la presunta comisión de un delito de robo de vehículo, el detenido se identificó ante los agentes con la documentación de otra persona, según han explicado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Los agentes comprobaron que esa no era su documentación y que tenía en vigor una Orden Europea de Detención (OEDE), dictada por las autoridades de Lituania, por delito de tráfico de drogas.

Los hechos por los que estaba siendo buscado por las autoridades de Lituania ocurrieron en el año 2017, cuando fue sorprendido por la policía de Lituania transportando casi 1.500 gramos de metanfetamina.

La Orden Europea de Detención dictada por las autoridades lituanas entró en vigor en el año 2023, y la pena máxima a la que puede enfrentarse el detenido en Lituania es de 15 años de prisión.

Ante estos hechos los agentes detuvieron a esta persona por la presunta comisión de un delito de falsedad documental de uso y por la Orden Europea de Detención.

EL DETENIDO ACOMETE CONTRA LOS AGENTES

Cuando el detenido fue trasladado a dependencias policiales, intentó fugarse arremetiendo contra los agentes que lo custodiaban con la intención de que no pudieran seguirle y poder huir a la carrera, según ha detallado la Policía Nacional.

A pesar de derribar a uno de los agentes tras propinarle un fuerte empujón e intentar alcanzar la puerta de salida el detenido fue interceptado por los agentes. El individuo se resistió "de forma muy agresiva" durante la detención y provocó lesiones a uno de los agentes. Por este motivo también fue detenido finalmente por la presunta comisión de los delitos de atentado a agente de la autoridad y lesiones.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.