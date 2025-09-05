Detenido en Benidorm (Alicante) un fugado de la justicia de Francia por delitos sexuales y tráfico de drogas

ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a un hombre de 36 años sobre quien pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Francia por delitos sexuales, contra la propiedad y tráfico de drogas. En el momento de su arresto portaba documentación falsa, por lo que también se le imputa un ilícito de falsedad documental.

Los hechos ocurrieron cuando un indicativo policial de seguridad ciudadana que se encontraba de servicio circulando por una de las calles de la ciudad observó a un vehículo cuyo conductor, ante la presencia policial, mostró una actitud "esquiva".

Cuando los agentes dieron el alto al vehículo para hacer las comprobaciones oportunas con las personas que se encontraban en su interior, observaron que la documentación de una de ellas tenía signos de que era falsa, por lo que trasladaron a este varón a dependencias policiales para acreditar su identidad y hacer gestiones con dichos documentos.

Una vez allí, pudieron comprobar su verdadera identidad, que no correspondía con los datos que mostraba en esos documentos que portava, por lo que fue detenido por un delito de falsedad documental.

Con la filiación correcta, se realizaron gestiones en las bases de datos policiales, tras lo que se observó que hacia él había una OEDE dictada por las autoridades francesas por delitos contra la propiedad, tráfico de drogas y sexuales.

El cuerpo policial ha explicado en un comunicado que el fugitivo había huido de la justicia de Francia tras ser condenado a una pena de diez años de prisión por hechos cometidos en las localidades de francesas de Marsella y Vitrolles en el año 2019.

Según ha detallado la Policía Nacional, el detenido se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes y cometió delitos de extorsión y amenazas mediante llamadas telefónicas y mensajes a varias víctimas. También se le imputan un robo con fuerza en domicilio cometido junto con terceras personas y otro delito de agresión sexual.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (AN), órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.