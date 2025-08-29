Detenido en Calp (Alicante) acusado de robar 30 matrículas de vehículos en una semana

Detenido en Calp acusado de robar 30 matrículas de vehículos en una semana - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Calp (Alicante) a un hombre de 56 años acusado de robar una treintena de placas de matrícula de vehículos en solo una semana. El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Dénia, que ya ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares. Se le imputan 26 delitos de hurto y un robo con violencia.

El Área de Investigación del instituto armado en este municipio alicantino inició la operación tras la denuncia de un vecino que sorprendió al ahora arrestado mientras presuntamente manipulaba su vehículo para sustraer las placas.

En el momento de la sustracción, el sospechoso forcejeó con el dueño del vehículo y logró apoderarse de las matrículas. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes lograron detener al presunto autor de los hechos tras el forcejeo.

Una vez arrestado, y tras el análisis de las pruebas y evidencias recopiladas, los agentes conectaron al sospechoso con el resto de sustracciones de placas ocurridas durante esa semana en distintos puntos del municipio, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras recopilar toda la información, la Benemérita registró la vivienda vinculada al investigado, donde se intervinieron matrículas de procedencia extranjera, portaplacas de diferentes formatos y herramientas compatibles con la extracción rápida y silenciosa de placas.

La Guardia Civil ha indicado que la investigación apunta a un "patrón selectivo" sobre vehículos de matrícula extranjera, con "especial incidencia" en placas de determinados países europeos, lo que generó "preocupación" entre residentes y visitantes durante la temporada estival.