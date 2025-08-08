Detenido en Carlet por ocultar más de un kilo de cocaína de cocaína en su coche e intentar huir - GC

VALÈNCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Carlet (Valencia) al conductor de un vehículo que transportaba más de un kilo de cocaína escondido en su interior. El hombre, de 32 años, intentó eludir el control policial pero los agentes lograron bloquear el paso.

Durante un dispositivo contra el tráfico de drogas y el consumo de estupefacientes, un vehículo de color negro intentó huir. Los agentes, al darse cuenta de su maniobra, reaccionaron bloqueando el paso al coche, informa el instituto armado.

En el registro del interior del vehículo se halló bajo el asiento del copiloto una bolsa de basura que contenía un paquete compacto de 1,167 kilogramos que dio positivo en cocaína.

El conductor, de 32 años y nacionalidad española, fue arrestado por un delito de tráfico de drogas. Se inició una investigación para tratar de esclarecer la procedencia y el destino de la droga. Las diligencias se entregaron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Carlet.