Detenido en Castelló uno de los diez fugitivos más buscados de Canadá

CASTELLÓ 19 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Castelló a un fugitivo incluido en la lista de los diez más buscados por Canadá. El detenido estaba buscado por las autoridades canadienses por la comisión de diferentes delitos de fraude, robo de identidad y tráfico de información personal y se enfrenta a 14 años de prisión.

El fugitivo entre los meses de enero del año 2017 y septiembre del año 2020 compró listas de datos de miembros y clientes de una empresa de servicios financieros y ejecutó varios esquemas de fraude utilizando los datos obtenidos ilícitamente, lo que causó un perjuicio cercano a un importe total de dos millones de dólares canadienses.

La investigación comenzó a principios de año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el prófugo podría estar refugiándose en España, por lo que se llevó a cabo un dispositivo para la localización del huido que, gracias al intercambio de información de la Red Nacional FAST, se puedo centrar la zona donde pudiera estar residiendo el investigado.

El pasado día 6 de noviembre, tras realizar varias comprobaciones, se ejecutó un dispositivo que culminó como el arresto del investigado por parte de agentes de la Policía Nacional cuando se encontraba en un bar de la ciudad de Castelló.