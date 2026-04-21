Detenido por cometer 15 robos con fuerza en comercios de València

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 35 años acusado de 15 robos con fuerza y uno de receptación en comercios de la ciudad, concretamente, en los distritos de Patraix y Abastos, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El botín supera los 6.000 euros en efectivo y los efectivos han intervenido material informático sustraído en algunos de los establecimientos, así como prendas utilizadas para cometer los robos. Entre los comercios afectados se encuentran ocho lavanderías, dos perfumerías, un local de alquiler de vehículos, un lavadero y un bar.

La investigación tuvo su origen el pasado mes de febrero a raíz de varios robos sufridos en comercios. Los agentes comenzaron las gestiones y, tras diversas pesquisas, pudieron identificar al autor de estos hechos.

Posteriormente, los investigadores determinaron que existía un mismo 'modus operandi' y una vez el autor cometía el delito, se ocultaba en un domicilio en el barrio de la Fuensanta, con lo que era muy difícil su localización exacta.

Finalmente, tras una ardua labor de investigación llevada a cabo por las Comisarías de Policía Nacional de los distritos de Abastos y Patraix, los agentes establecieron un dispositivo conjunto para localizar al sospecho y lograron detenerlo.

Tras ello, llevaron a cabo la entrada y registro en el domicilio del detenido y encontraron tres cajetines de cambio sustraídos y varias piezas más de cajetines similares, además de 6.000 euros en metálico, material informático sustraído de algunos de los establecimientos y prendas usadas en la comisión de los delitos.

El arrestado, con numerosos antecedentes, ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión.