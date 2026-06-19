Detenido el conductor de una furgoneta tras un atropello grave y darse a la fuga - AYUNTAMIENTO ELCHE

ALICANTE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Elche (Alicante), a través de su Unidad de Policía Judicial de Tráfico, ha detenido al conductor de una furgoneta comercial como presunto autor de un delito de atropello grave y posterior abandono del lugar del siniestro, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de junio en el Polígono de Las Saladas, una persona que cruzaba la vía pública fue arrollada por una furgoneta blanca que realizaba una maniobra de rebasamiento a un vehículo de gran tonelaje que desarrollaba maniobras de descarga de mercancías.

El impacto provocó en el peatón lesiones de pronóstico grave y un estado de desorientación inmediata. Pese a la violencia del golpe, el conductor implicado detuvo la marcha únicamente para colocar una rejilla desprendida de su faro antiniebla izquierdo y, acto seguido, reanudó la marcha y huyó del polígono sin prestar auxilio alguno al lesionado ni facilitar ningún dato de contacto.

Al carecer de datos iniciales sobre la matrícula, marca o modelo de la furgoneta, la Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local activó un protocolo integral de investigación estructurado en varias fases, en las que se rastrearon imágenes de videograbación de las empresas colindantes, toma de declaraciones testificales y análisis de datos de Registros Comerciales y Mercantiles.

De este modo, identificaron una sociedad vinculada al presunto vehículo implicado, en la localidad de Elda. Con los indicios consolidados, la Policía Local de Elche solicitó la colaboración de la Policía Local de Elda y las patrullas se personaron en la sede empresarial para realizar la inspección técnico-ocular que confirmó la presencia de la furgoneta y la correspondencia física de los daños.

Una vez reunida la carga de pruebas, el conductor fue citado y detenido en las dependencias de la Central de la Policía Local de Elche.