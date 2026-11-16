Detenido un conductor en Torrent que huyó de un control tras poner en peligro a un agente

La Policía Local de Torrent detiene a un conductor que huyó de un control - AYUNTAMIENTO TORRENT

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Torrent (Valencia) ha detenido a un conductor acusado de huir de un control en el que supuestamente puso en peligro a un agente. Al arrestado le intervinieron aproximadamente 230 gramos de una sustancia que podría ser cocaína y que llevaba escondida en el interior de su vehículo, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

La actuación se produjo durante un control preventivo de seguridad realizado en torno a las 15:00 horas en la carretera de Picanya de la localidad. Durante el dispositivo, los agentes dieron el alto a un vehículo cuyo conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales y continuó la marcha.

En su intento de interceptarlo, uno de los agentes tuvo que saltar para evitar ser atropellado por el conductor, que supuestamente emprendió la huida. Ante estos hechos, se inició una persecución que terminó en la calle José Iturbi, donde los agentes consiguieron interceptar el vehículo y detener a su conductor.

Una vez detenido el vehículo, la unidad canina K9 de la Policía Local de Torrent intervino en la inspección y localizó en su interior unos 230 gramos de una sustancia que podría ser cocaína, que se encontraba escondida en el coche.

El hombre fue detenido como presunto autor de delitos de conducción temeraria y atentado a agente de la autoridad. Asimismo, la sustancia localizada por la unidad canina K9 fue intervenida para las correspondientes diligencias.