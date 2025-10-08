Detenido en Crevillent un joven acusado de 38 delitos de robo y daños en vehículos en la provincia

Detenido un joven acusado de 38 delitos de robo y daños en vehículos en la provincia de Alicante - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el municipio alicantino de Crevillent a un joven de 24 años acusado de cometer 38 delitos de robo y daños en el interior de vehículos en las comarcas de la Marina Baixa, l'Alcoià y el Baix Vinalopó. También se le imputa un robo con violencia e intimidación y la sustracción de un turismo.

La investigación se inició el pasado mes de mayo tras detectarse un incremento de robos en el interior de vehículos en la localidad de Crevillent. Las pesquisas del Área de Investigación de la Guardia Civil de esta localidad permitieron identificar un patrón común y, a través de las pruebas recabadas, relacionar los hechos con una misma persona que ya había sido detenida anteriormente por delitos similares.

Durante los meses de seguimiento del caso y estudio de las evidencias, los agentes lograron vincular al presunto autor con un total de 38 hechos delictivos cometidos en las localidades de Crevillent, Ibi, l'Alfàs del Pi, Altea y el núcleo de l'Albir, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Entre los delitos esclarecidos tambien se encuentra un robo con violencia e intimidación ocurrido el pasado 6 de julio en un mercadillo de l'Alfàs del Pi, donde el varón presuntamente empleó un arma blanca para intimidar a un trabajador y le causó lesiones leves al ser sorprendido mientras sustraía mercancía. El 25 de septiembre, una vez localizado el sospechoso, la Guardia Civil lo detuvo en Crevillent.

El arrestado, un hombre de 24 años, al que se le imputan los delitos de robo con violencia e intimidación con arma blanca, sustracción de turismo, robos en interior y daños en vehículos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Elche, que decretó su libertad con medidas cautelares.