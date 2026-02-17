El detenido por el crimen machista de Benicàssim pasará este miércoles a disposición judicial

Agentes trabajan en el centro de salud de Benicàssim, a 16 de febrero de 2026, en Benicàssim - Carme Ripollés - Europa Press

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 70 años detenido por presuntamente asesinar a su expareja, una mujer de 64 años, en Benicàssim (Castellón) pasará este próximo miércoles a disposición judicial, según ha avanzado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Tras presidir un minuto de silencio en Delegación de Gobierno, Bernabé ha indicado que no había denuncias previas ni la víctima ni su expareja estaban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGen).

Se trata de la primera mujer asesinada en la Comunitat Valenciana en este año por violencia de género. "Nos sumamos al dolor de su familia, de sus hijos, de todos los familiares y amigos de Ana María, al dolor de Benicàssim y a la condena más absoluta a la violencia machista", ha manifestado la delegada del Gobierno.

Además, ha denunciado la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo "y, por supuesto, todos los discursos negacionistas que no contribuyen o no ayudan a combatir uno de los principales terrorismos que se producen en nuestro país contra las mujeres, que es la violencia machista".

Los hechos se produjeron este pasado lunes en el centro de salud de Benicàssim, donde trabajaba la víctima como enfermera. El hombre supuestamente propinó varias puñaladas a su expareja, que resultó herida crítica. Los servicios médicos atendieron a la mujer en el ambulatorio antes de su traslado en ambulancia al Hospital General de Castelló de la Plana con pronóstico reservado. Finalmente, la sanitaria falleció y el agresor fue arrestado.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este asesinato como un caso de violencia de género, lo que eleva a siete el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 y a 1.350 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

El Ayuntamiento de Benicàssim ha decretado dos días de luto oficial y ha celebrado esta mediodía un minuto de silencio, al igual que otras instituciones valencianas.