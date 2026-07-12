Detenido el dueño de un bar de Elx por pagar a personas vulnerables por robar latas de conservas

Archivo - IMAGEN DE UN COCHE DE LA POLICÍA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al dueño de un bar de Elx (Alicante) por presuntamente pagar a personas en situación de vulnerabilidad para que robasen latas de conservas y, posteriormente, servirlas en su establecimiento sin el control adecuado. El hombre arrestado, de 65 años, pagaba solo cinco euros por cada tres latas robadas.

Los hechos se han producido en el barrio ilicitano de El Toscar. La investigación arrancó a raíz de la detención de otras dos personas por el hurto de unas latas, tras lo que ambos revelaron que el dueño del bar les pagaba por robarlas, informan fuentes del cuerpo policial a Europa Press.

A partir de ahí, los agentes realizaron vigilancias en el local y vieron cómo entraban personas con bolsas y después salían sin nada, lo que era una práctica habitual. También comprobaron que en este bar se servían las latas robadas sin ningún tipo de cadena de frío ni de higienización.

En un registro del bar se hallaron "muchísimas latas" sin comprobante ni factura que acreditara su procedencia. Tras las pesquisas se confirmó que el dueño pagaba cinco euros por cada tres latas robadas, mayoritariamente de conservas como pulpo o anchoas, a personas en situación de vulnerabilidad como toxicómanos, desempleados o con necesidad.

Por todo ello, el responsable del establecimiento fue detenido como autor de los delitos de incitación al hurto y contra la salud pública.