Detenido en Elche por causar varios incendios en La Marina que afectaron a coches y vegetación

ALICANTE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Elche (Alicante) han detenido a una persona acusada de provocar varios incendios en la pedanía de La Marina que afectaron a vehículos y zonas de vegetación.

Según ha informado el consistorio, una llamada alertó a los servicios de emergencia sobre un vehículo en llamas y, durante las siguientes horas, se registraron otros focos de incendio: uno en la Avenida Alegría, donde otro coche fue calcinado, y en el camino del cementerio, donde ardieron pinos y matorrales, lo que requirió la intervención urgente de los bomberos de Elche.

Durante la actuación, los agentes recopilaron datos de los testigos, que coincidían en la descripción del sospechoso. Gracias a esta información, y tras una batida en la zona del camino del Cementerio, en coordinación con la Policía Local de San Fulgencio, se localizó a éste, quien además presentaba vestigios del fuego en sus manos. De esta forma, se le detuvo y se le trasladó a la Guardia Civil para la continuación de las diligencias.

Según indicaron los servicios de emergencia, en los vehículos incendiados se encontró material inflamable bajo las ruedas, lo que podría haber sido utilizado para iniciar el fuego.