Detenido en Elche un hombre acusado de robar objetos del interior de vehículos para venderlos o cambiarlos por droga

Imagen del operativo desarrollado por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Elche (Alicante) a un hombre de 66 años de edad acusado de un delito de receptación, ya que presuntamente robaba objetos del interior de vehículos que luego eran vendidos o intercambiados por droga.

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche llevó a cabo una investigación en relación con estas sustracciones, que se producían principalmente en zonas próximas entre sí, la mayoría en zonas de aparcamientos situados en las inmediaciones de un hospital y los juzgados, ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

Los autores actuaban siguiendo un 'modus operandi' similar, que presuntamente consistía en fracturar la luneta trasera o ventanillas de los vehículos para al parecer sustraer objetos de pequeño tamaño y fácil salida en el mercado ilícito, tales como gafas de sol, cargadores de teléfono móvil, balizas de señalización V16 o dinero en efectivo. Estos hechos se cometían mayoritariamente en horario de tarde y de noche.

Las pesquisas policiales apuntaban a que los supuestos responsables de estos robos serían personas con problemas de drogodependencia y que al parecer actuarían con la finalidad de obtener beneficios inmediatos para adquirir sustancias estupefacientes.

En el marco de la investigación, los agentes identificaron a un varón como presunto receptor de los efectos sustraídos. Según las investigaciones, los supuestos responsables de los robos entregarían los objetos obtenidos a cambio de pequeñas cantidades de droga o la posibilidad de pernoctar en la vivienda.

Asimismo, se pudo identificar a uno de los presuntos autores materiales de los robos que tenía numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y quien supuestamente actuaría en compañía de otras dos personas.

Durante los dispositivos de vigilancia establecidos en el domicilio investigado, los investigadores observaron un "trasiego constante" de personas, muchas de ellas consumidoras habituales de sustancias estupefacientes, que accedían a la vivienda portando objetos y abandonaban el lugar sin ellos tras breves periodos de tiempo.

REGISTRO

Ante los indicios recabados, los agentes solicitaron a la autoridad judicial una orden de entrada y registro en el citado domicilio, con el objetivo de obtener pruebas que permitieran esclarecer los hechos, identificar a los autores materiales de los robos y localizar los efectos sustraídos, así como posibles nuevas víctimas.

En el transcurso del registro domiciliario, los agentes intervinieron diversos efectos de procedencia presuntamente ilícita. Entre ellos, se hallaron varias llaves de vehículos, dos teléfonos móviles que habían sido puestos a nombre del detenido al día siguiente de su sustracción, así como dos monitores, múltiples dispositivos de almacenamiento USB y un disco duro extraíble, además de documentación personal de diferentes personas que había sido denunciada en dependencias policiales.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche.