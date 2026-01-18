Detenido en Elche un prófugo de la justicia francesa implicado en un delito sexual contra menores

Archivo - Sucesos.-Detenida en Elche una fugitiva portuguesa por falsificar más de 120 permisos de conducir y de residencia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Elche a un hombre de 37 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) emitida por las autoridades de Francia, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los agentes detuvieron al varón cuando acudió a dependencias policiales a realizar una serie de trámites administrativos, ya que sobre el mismo pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE), emitida desde octubre de este año por las Autoridades francesas por un delito sexual contra menores.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos el pasado año 2025 y, además, se le imputan otros hechos similares cometidos entre los años 2017 y 2021 en la localidad francesa de Montreuil, los cuales llevan aparejada la pena de 20 años de privación de libertad.

Al parecer, el fugitivo había huido de la justicia de Francia tras cometer una agresión sexual el pasado mes de octubre de 2025. Las investigaciones llevadas a cabo en los días siguientes para su localización determinaron que el arrestado había huido de la justicia de Francia tras cometer los hechos y que, además, era el autor de otras agresiones sexuales cometidas entre los años 2017 y 2021.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.