Detenido en Elche un sicario con una Orden Internacional de Detención de Chile

La Policía Nacional detiene en Elche a un sicario con una Orden Internacional de Detención de Chile. - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a un supuesto sicario, de 26 años, sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención (OID) dictada por las autoridades de Chile por su presunta implicación en un delito de asesinato.

Este país dictó una OID contra ese hombre que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través de la Interpol, tras tener sospechas de que este individuo podría estar residiendo en la provincia alicantina.

En base a dicha información, los investigadores iniciaron las pesquisas de localización de este varón y averiguaron que se residía en Elche. Tras establecer un dispositivo policial, fue localizado y detenido, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El hombre, que podría haber pertenecido a un grupo paramilitar colombiano armado, se enfrenta a una condena de cadena perpetua por presuntamente haber disparado en múltiples ocasiones contra un varón y provocarle la muerte para llevar a cabo un crimen por encargo, ha explicado la Policía Nacional. Esos hecho tuvieron lugar en la comuna de Santiago de Chile en el año 2024.

El detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.