Detenido el encargado de un bar que ocultaba en su nave un salón de estética sin licencia y un taller clandestino

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al encargado de un bar que presuntamente ocultaba en su nave un taller clandestino y un salón de estética sin licencia. Además, está acusado de vender en un almacén anexo productos de origen ilícito, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La actuación policial comenzó con una labor inspectora en un establecimiento de hostelería en el que se detectó un almacén anexo. En el interior se ocultaban varios productos con precintos y envases de seguridad. Preguntado, el encargado del local no pudo acreditar el origen lícito de estos bienes.

Al continuar con la inspección de la nave donde se ubicaba el bar, los efectivos hallaron también un salón de belleza que operaba sin licencia de apertura alguna y un taller ilegal dedicado a la reparación de vehículos --varios de ellos sin placas de matrícula--.

Por todos estos hechos, se ha investigado a un hombre de 44 años y nacionalidad española al que se le imputa un delito de receptación. También se han cursado diferentes denuncias administrativas en lo referente a las actividades comerciales no declaradas y reglamentadas --salón de belleza y taller--.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Chiva. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena en funciones de Guardia.