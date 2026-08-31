Detenido por estafar 5.690€ a una vecina de 83 años con principios de demencia en la Salzadella (Castellón)

Detenido por estafar 5.690euro a una vecina de 83 años con principios de demencia - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 31 Ago. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil, dentro del Plan Mayor de Seguridad que tiene como objetivo principal prevenir los riesgos y mejorar la seguridad de las personas mayores, ha detenido a un hombre de 63 años como supuesto autor de un delito continuado de estafa a una vecina de 83 años y con principio de demencia y problemas cognitivos en la Salzadella (Castellón) por el uso fraudulento de una cartilla bancaria, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La actuación se inició a principios del mes de agosto, cuando una víctima acudió a las dependencias policiales para denunciar una serie de movimientos e irregularidades en la cuenta bancaria. La perjudicada era una persona de especial vulnerabilidad, por sus problemas de salud, demencia y edad.

Por todo ello, por parte de los agentes se inició una investigación con diferentes gestiones y un minucioso análisis de los reintegros no autorizados en los meses de julio y agosto, que ascendieron hasta los 5.690 euros, lo que permitió constatar que el supuesto autor era vecino de la víctima y que, haciendo uso de un abuso de confianza para acceder a su domicilio, aprovechaba para apoderarse de su cartilla bancaria y realizar numerosos reintegros en la provincia de Castellón.

Finalmente, tras una laboriosa investigación, se ha logrado la plena identificación y detención del supuesto responsable de los hechos, el cual ha sido puesto a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Guardia de Vinaròs.