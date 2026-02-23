Detenido un expolicía en Onda (Castellón) tras atropellar a un agente y darse a la fuga

CASTELLÓ 23 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La Policía Local de Onda (Castellón) ha detenido a un expolicía tras supuestamente atropellar a un agente de servicio y darse a la fuga, según ha adelantado el periódico Mediterráneo y han confirmado fuentes muncipales a Europa Press.

El suceso se produjo el pasado sábado, cuando un expolicía de Onda, que hace años fue condenado por tráfico de drogas, se dirigió al retén de la Policía Local para presuntamente quejarse y "amenazar" porque su hijo estaba en el centro de salud y no le daban información.

Posteriormente, al parecer, se subió al coche, atropelló a un agente de servicio y se fugó, provocándole varias contusiones. El expolicía fue detenido y las diligencias han pasado a la Guardia Civil.