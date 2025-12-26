Detenido un hombre de 70 años por provocar un incendio agrícola entre Gandia y Oliva que afectó a 3,5 hectáreas

Detenido un hombre de 70 años por provocar un incendio agrícola entre Gandia y Oliva (Valencia) - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 70 años como responsable de un incendio no forestal que se produjo a finales de noviembre en una zona agrícola entre las localidades de Gandia y Oliva (Valencia). El fuego provocó el corte de la carretera N-332 a la altura del kilómetro 210 y afectó a 23 parcelas, con una extensión quemada de 3,5 hectáreas y cinco viviendas desalojadas.

Los agentes han averiguado que, minutos antes de que se avistara el incendio, un hombre había pedido un mechero en una zona cercana mientras advertía que quería prender fuego al campo. Esta información hizo sospechar a los agentes de que se trataba de un fuego intencionado, ha informado el instituto armado en un comunicado.

Las pesquisas policiales han llevado a identificar y detener a un hombre de 70 años y de nacionalidad española al que se le atribuye un delito de daños. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva-Gandia y las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gandia.