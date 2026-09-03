Detenido un hombre acusado de agredir y retener en su domicilio a su pareja que pidió socorro a través de una amiga

Archivo - Agentes del grupo GAMA de la Policía Local València en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València detuvo durante la madrugada del miércoles a un hombre como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar después de que su pareja solicitara auxilio al encontrarse supuestamente retenida en el interior de un domicilio y temer por su integridad.

Los hechos se produjeron sobre las 2:45 horas del 2 de septiembre, cuando la sala 092 recibió el aviso de una amiga de la víctima que explicaba que había recibido varios mensajes de ella en los que le pedía que avisara a la Policía, ya que, según relataba, su pareja la había agredido, no le permitía salir de la vivienda, se encontraba "muy agresivo" y ella tenía "mucho miedo", según ha informado la Policía.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Policía Local de València, una perteneciente a la Comisaría de Proximidad del Marítimo y otra de la unidad GAMA, especializada en la protección y atención a víctimas de violencia de género y en el ámbito familiar.

Los agentes realizaron las comprobaciones necesarias para localizar "con precisión" el domicilio desde el que se había solicitado ayuda, una tarea que resultó "especialmente complicada", ha afirmado la Policía, que no cesó en la búsqueda hasta conseguir identificar el lugar.

Una vez allí, tuvieron que insistir para conseguir que les abrieran la puerta, poder acceder al domicilio y prestar la asistencia necesaria. El presunto agresor abrió finalmente la puerta, pero trató de cerrarla de nuevo cuando los agentes le preguntaron si su pareja se encontraba en el interior.

Ante los indicios de que la mujer podía encontrarse en una situación "de grave peligro", los policías accedieron al domicilio. En ese momento, el hombre supuestamente mostró una "fuerte resistencia" y desatendió "de forma reiterada" las indicaciones de los agentes, llegando a acometer contra ellos en varias ocasiones. Finalmente, los policías consiguieron reducirlo.

Como consecuencia de la resistencia ofrecida por el detenido, los cuatro agentes actuantes resultaron heridos leves. En el interior de la vivienda, los agentes localizaron a la víctima en una de las habitaciones. La mujer se encontraba "muy nerviosa y aterrorizada" y manifestó que tenía "mucho miedo" y quería que la sacaran del domicilio.

Los agentes de GAMA la apartaron del presunto agresor y realizaron una entrevista de forma reservada para conocer lo sucedido. Durante la misma, la mujer relató la agresión sufrida y las circunstancias en las que se encontraba retenida en la vivienda.

Ante el relato de la víctima y las comprobaciones realizadas por los agentes, se procedió a la detención de la pareja como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. La víctima fue informada de sus derechos y de los recursos asistenciales disponibles y secativaron las medidas de protección y asistencia correspondientes.

El detenido fue trasladado para la realización de las diligencias policiales y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.