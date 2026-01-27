Detenido un hombre acusado de apuñalar a otro con una botella rota durante una discusión de política en un bar de Dénia

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el municipio alicantino de Dénia a un hombre de 44 años acusado de un delito de lesiones por presuntamente haber apuñalado a otro con una botella de cristal rota en un bar durante una discusión sobre asuntos políticos relacionados con sus países de origen.

El herido sufrió lesiones "de extrema gravedad" por las que tuvo que ser operado de urgencia. Los hechos ocurrieron entre dos varones de distintas nacionalidades, uno de Venezuela y otro de Colombia, según detalla el cuerpo policial en un comunicado.

En un momento de la discusión, uno de los varones hizo un comentario sobre política que el otro le recriminó y, además, le llegó a propinar un golpe en la cara. Seguidamente, el primer hombre agarró una botella de vidrio y la rompió para, a continuación, comenzar a apuñalar a la víctima con ella en la cabeza, hasta el punto de llegar a cortarle en la cara, en la parte posterior de la cabeza y en los brazos.

La víctima trató de defenderse y otras personas que eran testigos de los hechos intentaron separarles. Sin embargo, el agresor continuó cortando con la botella de cristal al perjudicado. Finalmente, entre el propietario del establecimiento y otros testigos pudieron separarlos.

Tras conseguir parar la agresión, llamaron al 112 para que se personara una dotación sanitaria, "dada la cantidad de sangre que estaba perdiendo la víctima", quien posteriormente manifestó no recordar nada de los hechos, salvo que un policía le estaba taponando una herida de la cara y le decía que no se durmiera.

OPERADO DE URGENCIA Y LESIONES

El presunto agresor ya había huido del lugar cuando agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta allí, donde observaron que la víctima estaba tendida en el suelo y sangrando abundantemente, por lo que le asistieron taponando las heridas hasta la llegada de la ambulancia que posteriormente le trasladó a un hospital, donde fue ingresado e intervenido quirúrgicamente de urgencia.

El cuerpo policial ha detallado que las lesiones de mayor gravedad que presentaba la víctima fueron heridas profundas y complejas en mandíbula, cuello, bíceps, hombros y cervicales, hasta el punto de que el afectado necesitó cirugía plástica facial para su recomposición.

Los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Dénia se hicieron de la investigación y consiguieron averiguar la identidad del presunto agresor, a quien posteriormente localizaron y detuvieron acusado de cometer estos hechos. Tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Dénia.