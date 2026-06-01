Detenido un hombre acusado de atracar una farmacia tras intimidar a empleadas con un cuchillo jamonero

Presunto atracador en la farmacia de Bétera - OPC

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de atracar una farmacia de la localidad valenciana de Bétera tras intimidar a las empleadas con un cuchillo jamonero, según ha informado el Instituto Armafo en un comunicado.

La detención ha sido el resultado de una rápida actuación en la que, tras la interposición de la correspondiente denuncia por el asalto a una farmacia con un arma blanca, los agentes han logrado identificar, localizar y detener al autor de los hechos.

El arrestado accedió al establecimiento portando un cuchillo de grandes dimensiones --un cuchillo jamonero--. Con actitud agresiva, el atracador intimidó a las trabajadoras y logró hacerse con el dinero de la caja registradora, 350 euros. Luego, huyó del lugar.

Tras la denuncia, los agentes abrieron una investigación y, tras el visionado de las cámaras de seguridad, tanto de la farmacia como de establecimientos cercanos, lograron identificar el perfil físico del sospechoso y detalles de su vestimenta.

Los agentes se encontraron con la dificultad añadida de que sobre el sospechoso pesaba una requisitoria judicial en vigor de búsqueda, captura e ingreso en prisión.

Tan solo dos días más tarde, el hombre de 42 años y nacionalidad española fue detenido en Bétera. Esa misma mañana, se realizó un registro en su domicilio y se halló el cuchillo empleado en la comisión del robo, así como el calzado y la vestimenta.

Se le atribuye un delito de robo con violencia e intimidación con arma blanca. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Bétera. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria Plaza número 1.