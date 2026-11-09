Detenido un hombre acusado de conducción temeraria ante público junto al antiguo matadero de Alicante

Imagen del momento en el que ocurrieron los hechos por los que la Policía Local de Alicante ha detenido a un hombre acusado de conducción temeraria - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alicante ha detenido a un hombre de 37 años acusado de conducir de forma temeraria en la noche del pasado sábado en el fondo de saco de la calle Orba, una perpendicular a la avenida de Elche, enfrente del antiguo matadero, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La intervención se llevó a cabo después de que los agentes localizaran en redes sociales un vídeo de un vehículo "muy característico" que hacía "trompos y derrapes alrededor de un círculo de fuego en este punto y en presencia de varias decenas de personas como espectadores".

El lugar de la intervención es al final de esta calle sin salida, donde se encuentra una zona cuadrangular de considerables dimensiones, en la que presuntamente se estaban llevando a cabo esas prácticas de conducción temeraria, además de quemadas de rueda.

Hasta ese punto se desplazaron varias unidades de la Policía Local de Alicante, que interceptaron al coche supuestamente implicado en la confluencia de la calle Orba y la avenida de Elche cuando intentaba abandonar el lugar.

Una vez interceptado por los agentes, el detenido reconoció la autoría de los hechos y este mismo lunes estaba previsto que compareciera en el juicio rápido correspondiente por conducción temeraria, en tanto que el vehículo fue intervenido por la Policía Local.

"Tras recibirse varias quejas de los vecinos de la zona de la avenida de Elche, la Policía Local de Alicante ha incrementado la presencia y vigilancia por la zona y el pasado fin de semana se localizó un video en el que se puede observar un turismo realizando trompos y derrapes alrededor de un aro de fuego", ha explicado el concejal de Seguridad, Julio Calero, que ha precisado que en la zona se congregaban decenas de personas como público, "lo que originaba un evidente riesgo para la circulación y la seguridad de los presentes".

RECONOCIÓ LOS HECHOS

Calero ha añadido que hasta esta zona de las inmediaciones del antiguo Matadero se desplazaron varias unidades policiales, "localizando con gran rapidez y profesionalidad el vehículo implicado, y procediendo a la detención de su conductor por la presunta comisión de un delito de conducción temeraria".

"En las dependencias de la Unidad de Atestados el conductor reconoció los hechos y quedó fijado para este lunes el juicio por estas prácticas de riesgo al volante, que son absolutamente rechazables por evidentes razones de seguridad", ha apuntado.