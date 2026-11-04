Detenido un hombre acusado de golpear a una mujer que perdió el conocimiento para robarle el bolso

Material intervenido - CNP

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Paterna (Valencia) a un hombre de 45 años acusado de agredir con gran violencia a una mujer para sustraerle el bolso. La víctima llegó a perder el conocimiento como consecuencia de los golpes, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre, a las 8 horas, cuando una mujer estacionó su vehículo en la vía pública de Paterna para dirigirse a su puesto de trabajo.

Sorpresivamente, a sus espaldas, un varón la agarró por el cuello y le realizó lo que se conoce como la técnica del 'mataleón'. Seguidamente le exigió que le diese el bolso que llevaba.

La víctima, intimidada por la situación y sin poder reaccionar, no soltó el bolso, con lo que el agresor comenzó una escalada de violencia contra ella. La golpeó en el rostro y el cuello con una mano mientras con la otra la agarraba del cuello.

La agresión hizo que la víctima perdiese el conocimiento. El arrestado aprovechó la situación para huir con el bolso, en el que portaba dinero, dos teléfonos móviles y efectos personales.

Varios ciudadanos que observaron a la mujer tirada en el suelo, alertaron a los servicios de emergencia, y la víctima fue trasladada por un indicativo sanitario a un centro hospitalario.

Agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Paterna, tras tener conocimiento de lo ocurrido, iniciaron una investigación a fin de identificar, localizar y detener al agresor.

Pocos días después de estos hechos, el 22 de octubre, a las nueve de la mañana, los efectivos tuvieron conocimiento de que se acaba de producir un atraco con un arma blanca a una farmacia del municipio.

Minutos después, agentes de paisano localizaron al sospechoso en las inmediaciones y le intervinieron un cuchillo de 20 centímetros de hoja que ocultaba en el pantalón y efectos que acababa de sustraer, así como guantes, una linterna y un destornillador. Fue detenido como presunto autor de un robo con intimidación.

Las pesquisas de los investigadores permitieron averiguar que este hombre era el mismo que días antes cometió el robo con violencia en el que la víctima perdió el conocimiento. El arrestado, con antecedentes policiales por delitos contra las personas y contra el patrimonio, pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.