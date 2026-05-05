Detenido un hombre acusado de intentar matar a otro en Bétera tras agredirle con un hacha

Material intervenido en la operación - OPC

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de intentar matar a otro en una calle de la localidad valenciana de Bétera tras agredirle con un hacha, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes se desplazaron hasta la zona tras recibir un aviso de un ciudadano que alertaba de que había un hombre herido en Bétera. Una vez en el lugar, hallaron al hombre en estado de shock, postrado en el suelo y con heridas graves provocadas, supuestamente, por un hacha. Junto a la víctima se encontraban agentes de la Policía Local y el vecino que alertó de los hechos.

Mientras los servicios médicos estabilizaban a la víctima para su traslado al hospital, la Guardia Civil inició una exhaustiva investigación de campo. Según el testimonio de los presentes, el agresor había huído a pie tras una fuerte discusión, refugiándose presumiblemente en un inmueble abandonado cercano. Al parecer se trataba de una persona muy violenta.

Los agentes de la Guardia Civil, junto con agentes de policía local de Bétera, establecieron un despliegue operativo dirigido a la detención y toma de evidencias de la supuesta agresión.

Cerca del lugar de los hechos se encontraba un edificio de gran extensión, aproximadamente 2500 m2, donde localizaron en una de las estancias a un individuo que coincidía plenamente con la descripción física facilitada: complexión corpulenta, cabello rapado, barba y una vestimenta de color oscuro con desgarros característicos en la camiseta que portaba, en concreto, un agujero en la parte de abajo y, además, zapatillas oscuras, que habían sido descritos por la propia víctima.

A pesar de que el sospechoso manifestó de forma vehemente que se encontraba durmiendo y que era ajeno a los hechos, los agentes procedieron a una inspección ocular minuciosa del recinto. La pericia policial permitió localizar, oculta en un altillo de difícil acceso y protegida tras unos bidones de hormigón, el arma del delito: un hacha con la que presuntamente se perpetró el ataque.

Una vez hallada se procedió a la detención del supuesto autor. Este hacha, entregada al Servicio de criminalística de la Guardia civil de Valencia, fue fundamental para desvirtuar la versión del sospechoso y detenerle de madrugada. Se trataba de un hombre de 42 años y nacionalidad española a quien se le atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Bétera en colaboración con la Policía Local de la localidad. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria Plaza número 5.