Detenido un hombre acusado de sustraer gasóleo de camiones en Moncófa (Castellón)

Detenido un hombre acusado de sustraer gasóleo de camiones en Moncófa - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 25 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años como presunto autor de varios delitos relacionados con la sustracción de combustible en camiones estacionados en Moncofa (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación se inició tras la presentación de diversas denuncias por parte de transportistas afectados, los cuales alertaron de la desaparición de gasóleo de los depósitos de sus vehículos.

En el transcurso de las investigaciones se pudo constatar que los hechos delictivos se registraron los pasados días 9 y 16 de mayo, además de un tercero, ocurrido el día 31 de mayo, donde el supuesto autor de los hechos llegó a sustraer combustible valorado en 250 euros, previo forzamiento del tapón del depósito del vehículo.

Las gestiones llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar al supuesto responsable de los hechos y proceder a su detención, al cual se le atribuyen delitos de hurto, daños y robo con fuerza en las cosas. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Nules.