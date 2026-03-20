Detenido un hombre acusado de vender droga en una zona de ocio de Elche (Alicante)

Archivo - Jefatura de Policía Local de Elche (Alicante), en una imagen de archivo - AYTO ELCHE - Archivo

ALICANTE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Elche (Alicante) ha detenido a un hombre, en las inmediaciones de una conocida zona de ocio nocturno de la ciudad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por supuestamente vender droga al menudeo.

La intervención tuvo lugar en una discoteca situada en la calle Luis Llorente, dentro del marco del dispositivo de vigilancia en el establecimiento, debido a "reiteradas quejas vecinales recibidas en semanas anteriores", informa el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

Al acceder al interior del local, los agentes observaron a un varón que, ante la presencia policial, intentó deshacerse de un pequeño envoltorio plástico que arrojó al suelo. Tras un intento de evasión entre la multitud, los policías lograron interceptarlo y recuperar el objeto.

Tras la inspección del envoltorio, se halló una sustancia pulverulenta de color rosa, identificada inicialmente como cocaína rosa, con un peso superior a los umbrales estipulados por el Instituto Nacional de Toxicología para la presunción de autoconsumo, lo que motivó su detención por presunto tráfico de drogas.

Como consecuencia, el detenido fue trasladado inicialmente al centro de salud de Altabix para recibir asistencia médica protocolaria y, posteriormente, fue conducido a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su puesta a disposición judicial.