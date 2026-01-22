Detenido un hombre en el aeropuerto de Valencia por viajar con 102 cápsulas de heroína dentro de su cuerpo

Detenido un hombre por viajar en avión con 102 cápsulas de heroína dentro de su cuerpo - POLICÍA NACIONAL

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Manises (Valencia) a un varón de 37 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras localizar en el interior de su organismo 102 cápsulas de heroína con las que habría viajado.

Los hechos ocurrieron en la noche del 12 de enero, cuando los policías, tras labores de investigación, averiguaron que un pasajero de un vuelo procedente de Amsterdam que estaba a punto de aterrizar en la terminal valenciana podría portar sustancias estupefacientes, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Los policías identificaron al sospechoso una vez aterrizó el avión en el que viajaba, quien les comunicó que había ingerido varias cápsulas de droga para transportarlas, con el objetivo de eludir los controles policiales, por lo que fue trasladado hasta un centro hospitalario donde le realizaron pruebas radiológicas. Una vez realizadas, se confirmó que portaba en su organismo 102 cápsulas de heroína, con un peso total de 1.140 gramos.

Así, los agentes detuvieron al varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El arrestado ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión. Las investigaciones continúan para lograr el total esclarecimiento de los hechos.