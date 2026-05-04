Detenido un hombre tras apuñalar mortalmente a otro en un establecimiento comercial en València

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VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este lunes por la tarde en València a un hombre de 26 años como presunto autor de un delito de homicidio, tras al parecer apuñalar mortalmente a otro hombre.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 14.00 horas, cuando indicativos de seguridad ciudadana han sido comisionados a un establecimiento comercial situado en el distrito de Russafa, donde un hombre habría sufrido una agresión con arma blanca que le ha causado la muerte, informa el cuerpo de seguridad.

Agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se han hecho cargo de las pesquisas y efectivos de Policía Científica se encuentran en el lugar para llevar a cabo la oportuna inspección ocular.