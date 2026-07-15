Detenido un hombre por coaccionar a menores en redes sociales con la finalidad de conseguir material íntimo

Material intervenido - POLICÍA NACIONAL

CASTELLÓ 15 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 42 años por supuestamente coaccionar a menores en redes sociales con la finalidad de conseguir material íntimo, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los hechos han sido investigados por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Castellón, en colaboración con el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

La investigación tuvo su origen tras tener conocimiento de varios hechos ocurridos en diferentes puntos del territorio nacional y tras detectarse un mismo 'modus operandi'. El investigado utilizaba perfiles en redes sociales y aplicaciones de mensajería para contactar con menores de edad, ocultando su verdadera identidad con el fin de ganarse su confianza y obtener imágenes y videos de carácter íntimo.

Posteriormente, empleaba dicho material para coaccionar a las menores, a las que exigía el envío de nuevo contenido íntimo bajo la amenaza de difundir el material previamente obtenido.

Las pesquisas llevadas a cabo permitieron identificar al presunto responsable, por lo que se estableció un operativo conjunto, desarrollado en distintas localidades de la provincia de Lleida, donde los investigadores localizaron y detuvieron al sospechoso en la localidad de Tremp.

En el momento de la detención fueron intervenidos cuatro teléfonos móviles, una tableta electrónica y un reloj inteligente, dispositivos considerados de especial interés para la investigación. La investigación ha permitido esclarecer, hasta el momento, cuatro hechos delictivos cometidos sobre cuatro víctimas menores de edad en territorio nacional, y no se descarta el esclarecimiento de nuevos hechos tras el análisis de los dispositivos intervenidos. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Tremp.