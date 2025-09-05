Detenido un hombre tras desmantelar un cultivo de 2.000 plantas de marihuana en Orihuela (Alicante)

ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado un cultivo de 2.000 plantas de marihuana en una nave industrial de una pedanía del municipio alicantino de Orihuela. Como consecuencia, han detenido a un hombre de 38 años acusado de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. El arrestado, tras haber sido puesto a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos.

La investigación se inició el pasado 23 de julio, cuando el instituto armado tuvo conocimiento de un incendio en el interior de la nave. Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de los parques de Almoradí y Orihuela del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

Una vez sofocado el fuego, se descubrió que el inmueble estaba siendo utilizado como centro de cultivo de marihuana mediante un complejo sistema de 'indoor'. En el interior, los agentes localizaron una construcción tipo matrioska con tres estancias: dos destinadas al cultivo y una central donde se encontraban los cuadros eléctricos.

Precisamente en esa zona se originó el incendio debido a la deficiente instalación. En total, se intervinieron 2.000 plantas de marihuana en fase de crecimiento, además de efectos y materiales directamente relacionados con la actividad ilícita.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Callosa de Segura se hizo cargo de las pesquisas e inició la operación Ardreat. Durante las gestiones, se comprobó que en el momento del incendio no compareció ningún responsable de la nave.

Más tarde, con la colaboración de técnicos de la empresa de suministro eléctrico, se constató la existencia de un enganche ilegal a la red, presuntamente utilizado para abastecer el consumo del cultivo. Dicho fraude ocasionó una pérdida a la compañía de unos 79.000 euros, según ha señalado la Benemérita en un comunicado.

Las investigaciones permitieron identificar al arrendatario de la nave, un vecino de Almoradí con antecedentes por hechos similares, que fue detenido el 29 de julio como presunto autor de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

El arrestado por estos hechos, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con cargos.