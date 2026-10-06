Detenido un hombre por hurtar cinco ordenadores portátiles en la empresa en la que trabajaba

Ordenadores sustraídos y recuperados - JEFATURA

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira (Valencia) a un hombre de 29 años acusado de hurtar cinco ordenadores portátiles en la empresa donde trabajaba valorados en más de 7.000 euros. Posteriormente los anunciaba a través de plataformas de compraventa y fue detenido 'in fraganti' en el momento que pretendía vender uno de los dispositivos, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación policial se inició el pasado día 19 de agosto por parte de la Brigada Local de Policía Judicial de Alzira tras la denuncia interpuesta por la representante legal de una empresa ubicada en Alzira, después de que se detectara la sustracción de cinco ordenadores portátiles que se encontraban almacenados en una zona destinada a su custodia y con acceso restringido únicamente a trabajadores de la empresa.

Las primeras actuaciones llevadas a cabo por los agentes permitieron averiguar que un trabajador había accedido una hora antes del inicio de su jornada habitual a la zona restringida donde se encontraban los ordenadores, por lo que las sospechas se centraban sobre este empleado.

Tras el avance de las pesquisas, se localizaron en una plataforma de compraventa varios anuncios de ordenadores portátiles que presentaban las mismas características que los equipos sustraídos. Los policías comprobaron cómo el usuario que ofrecía los ordenadores, en los días previos, había vendido a través de dicha plataforma otro dispositivo de la misma marca y modelo que los sustraídos.

Asimismo, se observó que esta persona había cambiado su nombre en la plataforma en varias ocasiones, aparentemente con la intención de dificultar al máximo su posible implicación en los hechos denunciados.

Con estos indicios, los agentes contactaron con el vendedor a través de la plataforma de compraventa y concertaron un encuentro que se llevaría a cabo en la misma localidad de Alzira. En el lugar acordado se presentó el investigado con la caja que contenía un ordenador portátil idéntico a uno de los dispositivos previamente denunciados.

Por estos hechos, los investigadores se identificaron como policías y solicitaron al vendedor que acreditara la procedencia legal del dispositivo, reconociendo espontáneamente el mismo, tras unas primeras manifestaciones incongruentes, que el ordenador había sido sustraído de su lugar de trabajo.

Además, este varón manifestó haber sustraído la totalidad de cinco ordenadores portátiles de la empresa y reconoció que ya había vendido tres de ellos a través de diferentes canales de compraventa.

Los agentes lo arrestaron como presunto autor de un delito de hurto. Posteriormente, averiguaron que el arrestado aún conservaba otro de los ordenadores hurtados en su domicilio, guardado en su caja original y sin abrir. Han podido recuperar hasta el momento tres de los cinco ordenadores sustraídos.