Detenido un hombre implicado en una agresión a otro que se encuentra hospitalizado en estado grave

VALÈNCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido por su presunta implicación en la agresión a otro que se encuentra hospitalizado en estado grave, según ha informado a Europa Press la Policía Nacional.

El suceso tuvo lugar la noche del pasado viernes en un pub de la localidad valenciana de Gandia. En este establecimiento se produjo una agresión de dos varones hacia un tercero.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima permanece grave ingresada en un centro sanitario. El detenido es uno de los dos presuntos autores de la agresión, ha concretado la Policía Nacional, que investiga lo sucedido para esclarecer los detalles y las causas.