Detenido un hombre tras presuntamente matar a golpes a un gato de su expareja en Torrevieja

Imagen remitida por Pacma sobre la supuesta agresión al animal en Torrevieja - PACMA

ALICANTE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de un delito de maltrato animal en el municipio de Torrevieja (Alicante), después de que presuntamente haya matado a golpes a un gato que, al parecer, era de su expareja.

Fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press han señalado, al ser preguntadas por este caso, que el varón, de 29 años, fue arrestado el lunes y que, tras pasar el martes a disposición judicial, quedó en libertad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrevieja, a través de la Concejalía de Protección Animal, ha mostrado su "condena" al suceso y ha rechazado "absolutamente" estos hechos que "han dado como resultado la muerte de un gato a golpes en la calle".

"Expresamos nuestra sincera consternación y reafirmamos nuestro compromiso con la protección animal y el rechazo absoluto de cualquier forma de maltrato. Igualmente nos unimos en el sentimiento de todos los colectivos animalistas ante este triste y deleznable suceso", ha indicado el consistorio en redes sociales.

PACMA: "POSIBLE ACTO DE VENGANZA"

De otro lado, el Partido Animalista (Pacma) también ha lamentado este suceso en el que "un hombre ha sido señalado como presunto autor de la muerte violenta de un gato perteneciente a su expareja" y que el animal haya fallecido "tras sufrir una agresión extremadamente violenta, en un contexto que apunta a un posible acto de venganza".

En un comunicado, la formación ha subrayado este miércoles "la extrema gravedad de los hechos investigados". "De confirmarse, estaríamos ante un caso de crueldad intolerable que no puede quedar impune", ha señalado.

Pacma también ha remarcado que "este tipo de sucesos podrían enmarcarse en dinámicas de violencia vicaria", en las que presuntamente "se daña a animales para infligir sufrimiento psicológico a otras personas".

Algo así, según esta formación, "no tiene las consecuencias penales que merece según la ley vigente". Por ello, ha insistido en "la necesidad de que las autoridades investiguen en profundidad lo ocurrido y, en su caso, se apliquen las sanciones más severas previstas en un Código Penal que reclaman reformar para que cumpla también una función preventiva".

"La erradicación del maltrato animal requiere no solo de leyes más contundentes, sino también de una mayor implicación política, concienciación social y actuación coordinada por parte de todas las instituciones públicas", ha concluido Pacma.