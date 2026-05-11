Detenido un hombre por presuntamente retener a una mujer con la que convivía en Orihuela

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ALICANTE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Orihuela (Alicante) ha detenido a un hombre acusado de retener a una mujer con la que convivía en un domicilio del municipio. La afectada pudo huir del inmueble y, tras ello, el varón presuntamente comenzó a difundir imágenes y vídeos íntimos entre personas cercanas a la víctima, según han informado fuentes municipales a través de un comunicado.

Los hechos ocurrieron este domingo, después de que la mujer solicitara ayuda a los agentes tras lograr abandonar la vivienda en la que, según manifestó, estuvo retenida "desde finales del pasado mes de abril".

La actuación comenzó cuando una patrulla de la Policía Local fue requerida por la mujer, que estaba "visiblemente alterada y llorando en plena vía pública", según las mismas fuentes, que han apuntado que "la víctima explicó a los agentes que acababa de escapar del domicilio donde convivía con un varón que le impedía salir de la vivienda contra su voluntad".

Durante la intervención, la mujer manifestó a los policías "que llevaba varios días sufriendo amenazas y coacciones continuadas" y, de acuerdo con su relato, "el hombre la amenazaba con enviar fotografías y vídeos íntimos a familiares y conocidos si abandonaba la vivienda".

La mujer relató que, para poder salir finalmente de la vivienda, tuvo que contactar antes con el hijo del detenido utilizando como excusa que iba a realizar unas compras. "Tras abandonar el inmueble, el varón habría comenzado a difundir imágenes y vídeos de carácter íntimo entre personas cercanas a la víctima", ha indicado el cuerpo municipal.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Orihuela Costa, que localizaron al presunto autor en la vivienda situada en La Florida. Tras entrevistarse con ambas partes y realizar comprobaciones, los agentes detuvieron al hombre acusado de delitos de detención ilegal, coacciones, violencia de género, agresión sexual y revelación de secretos.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a dependencias para formalizar una denuncia, mientras que el arrestado quedó a disposición de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada junto con las diligencias instruidas por la Policía Local de Orihuela.